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Москва вогнала Алесю Кафельникову в депрессию

Модель Алеся Кафельникова, дочь знаменитого российского теннисиста, призналась, что столица пробудила в ней чувство безысходности.

Москва вогнала Алесю Кафельникову в депрессию

Недавно вернувшаяся из Франции модель, где она участвовала в показе нижнего белья на неделе моды в Париже, получила эстетический шок от возвращения в Россию. Контраст между Парижем и Москвой оказался столь велик, что Кафельникова, по её признанию, намеревается как можно быстрее покинуть депрессивную родину.

Поводом высказаться на данную тему стал вопрос подписчиков в Instagram про то, как окружение влияет на её психическое состояние.

Модель исследовала своё состояние и нашла причину тоски не в окружении, а в самой московской обстановке.

"На меня очень сильно влияет окружение. Со мной постоянно получается так: как только появляются вокруг токсичные люди, я сама становлюсь такой. Ещё сама по себе Москва как город меня очень сильно вводит в депрессию и какую-то безысходность, поэтому я как можно скорее оттуда стараюсь уехать. В этом городе мне всё время хочется гнобить и не любить", — написала Алеся в Instagram.

Ответ многим подписчикам не понравился, их уязвили нападки на горячо любимую родину, и они посоветовали Алесе больше не приезжать в Москву.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Кафельникова попала в сети известного охотника за звёздами Георгия Петришина

 
 
 
 
 
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i mean look at me

Публикация от Alesya Kaf (@kafelnikova_a)28 Сен 2020 в 1:11 PDT

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