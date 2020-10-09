Яна Рудковская резко отреагировала на то, в какую сумму СМИ оценили рождение её ребенка от суррогатной матери.
Когда в интернете точно определили сумму коляски от Dior продюсер нашла в себе силы отшутиться, но когда речь зашла о оплате услуг рождения ребенка, Яна вспылила.
"Слышали звон, да не знают, где он. А если не знаете, то не пишите полную …!" — сказала Яна.
Рудковская упрекнула представителей СМИ в непрофессионализме. По её словам, недостоверную информацию распространяют анонимные телеграмм-каналы, а федеральные журналисты бездумно цитируют сомнительные источники.
"Сорока на хвосте принесла", — так Яна охарактеризовала подобный метод получения сведений.
Возмущение продюсера, недавно ставшей мамой с помощью суррогатного материнства, вызвали слухи о том, что сумма гонорара женщине, согласившейся выносить их ребенка, составила 4,9 миллиона рублей.
"Конечно возмутительно! Гораздо больше заплатили. Если они коляску за пол-ляма покупают, то уж за ребенка намного больше отдали", — по-своему поняли слова Рудковской интернет-пользователи.
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