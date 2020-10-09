Рудковская прокомментировала слухи об оплате услуг суррогатной матери

Яна Рудковская резко отреагировала на то, в какую сумму СМИ оценили рождение её ребенка от суррогатной матери.

Когда в интернете точно определили сумму коляски от Dior продюсер нашла в себе силы отшутиться, но когда речь зашла о оплате услуг рождения ребенка, Яна вспылила.

"Слышали звон, да не знают, где он. А если не знаете, то не пишите полную …!" — сказала Яна.

Рудковская упрекнула представителей СМИ в непрофессионализме. По её словам, недостоверную информацию распространяют анонимные телеграмм-каналы, а федеральные журналисты бездумно цитируют сомнительные источники.

"Сорока на хвосте принесла", — так Яна охарактеризовала подобный метод получения сведений.

Возмущение продюсера, недавно ставшей мамой с помощью суррогатного материнства, вызвали слухи о том, что сумма гонорара женщине, согласившейся выносить их ребенка, составила 4,9 миллиона рублей.