Татьяна Буланова не поверила слухам об алкоголизме Татьяны Овсиенко.
Певица уверена, что информация о том, что Татьяна Овсиенко страдает алкогольной зависимостью, недостоверна. Клевету, по её убеждению, распространяют журналисты, гоняющиеся за дешёвыми сенсациями.
Татьяна Буланова рассказала, что недавно участвовала с Овсиенко в программе "Привет, Андрей!" и не заметила никаких признаков того, что у звезды 90-х появились проблемы со спиртным.
"Она не производит впечатление человека, который страдает алкоголизмом. Это полная чушь, что пишут про неё в последнее время", — сказала Буланова.
Певица, однако, ничего не смогла сказать по поводу личной жизни своей тёзки, так как не знакома с супругом Овсиенко.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что подруги Овсиенко призывают спасать Татьяну из рук мужа-рецидивиста.
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