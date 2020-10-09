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Татьяна Буланова высказала своё мнение об алкоголизме Овсиенко

Татьяна Буланова не поверила слухам об алкоголизме Татьяны Овсиенко.

Татьяна Буланова высказала своё мнение об алкоголизме Овсиенко

Певица уверена, что информация о том, что Татьяна Овсиенко страдает алкогольной зависимостью, недостоверна. Клевету, по её убеждению, распространяют журналисты, гоняющиеся за дешёвыми сенсациями.

Татьяна Буланова рассказала, что недавно участвовала с Овсиенко в программе "Привет, Андрей!" и не заметила никаких признаков того, что у звезды 90-х появились проблемы со спиртным.

"Она не производит впечатление человека, который страдает алкоголизмом. Это полная чушь, что пишут про неё в последнее время", — сказала Буланова.

Певица, однако, ничего не смогла сказать по поводу личной жизни своей тёзки, так как не знакома с супругом Овсиенко.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что подруги Овсиенко призывают спасать Татьяну из рук мужа-рецидивиста.

 

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