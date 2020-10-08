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Тарзана допросили по делу о краже драгоценностей Королёвой

Стриптизёр и бодибилдер Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, побывал на допросе в УВД Западного административного округа Москвы.

Тарзана допросили по делу о краже драгоценностей Королёвой

Сотрудники полиции допросили артиста по делу о краже ювелирных украшений его супруги Наташи Королёвой, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, в начале сентября Королёва заявила, что, вернувшись из отпуска, заметила пропажу драгоценностей на сумму 5 млн рублей.

После Сергей Глушко признался, что пока жена была в отъезде, у него в гостях были две девушки, которые, вероятно, и совершили кражу.

Спустя некоторое время он заявил, что изменил супруге с одной из девушек, отметив, что это произошло под воздействием запрещённых веществ.

Позже Тарзан удалил видеопризнание в измене Королёвой.

Одна из виновниц скандала, Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала принимать участие в разных ток-шоу. Оказалось, что девушка уже привыкла к такого рода занятиям. Она и раньше зарабатывала тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй.

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