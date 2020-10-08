Лещенко хотел пустить себе пулю в лоб из-за обвинений Собчак

Крутой рассказал, как Собчак обвинила Лещенко в том, что он заразил всех COVID.

Представителя старшего поколения звезд шоу-бизнеса Льва Лещенко очень расстроило обвинение в том, что он заразил всех гостей коронавирусом на дне рождении у сестры Игоря Крутого Аллы.

Такое обвинение бросила в народного артиста журналистка Ксения Собчак. Этим резким словом она очень расстроила тактичного исполнителя.

Игорь Крутой уверил Лещенко, который лечился от коронавируса, что никого он не заразил. Ни у одного из гостей COVID не нашли.

"Если бы подтвердилось то, о чем Собчак написала, я понял бы, что хочу покончить жизнь самоубийством". Он воспринял это так, что хотел себе пулю в лоб пускать", — передал слова телефонного разговора с Лещенко Игорь Крутой.

Крутой предположил, что Собчак позволила себе такие выссказывания, потому что её не пригласили на праздник.