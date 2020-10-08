Крутой рассказал, как Собчак обвинила Лещенко в том, что он заразил всех COVID.
Представителя старшего поколения звезд шоу-бизнеса Льва Лещенко очень расстроило обвинение в том, что он заразил всех гостей коронавирусом на дне рождении у сестры Игоря Крутого Аллы.
Такое обвинение бросила в народного артиста журналистка Ксения Собчак. Этим резким словом она очень расстроила тактичного исполнителя.
Игорь Крутой уверил Лещенко, который лечился от коронавируса, что никого он не заразил. Ни у одного из гостей COVID не нашли.
"Если бы подтвердилось то, о чем Собчак написала, я понял бы, что хочу покончить жизнь самоубийством". Он воспринял это так, что хотел себе пулю в лоб пускать", — передал слова телефонного разговора с Лещенко Игорь Крутой.
Крутой предположил, что Собчак позволила себе такие выссказывания, потому что её не пригласили на праздник.
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