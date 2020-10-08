Вот и закрой свой рот! Бородина поставила на место подписчиков

Ведущая "Дома 2" за словом в карман не полезла и отрезвила хейтеров своим яростным постом.

Бурю эмоций диванных критиков вызвал пост Бородиной в Instagram, в котором она поздравила с днем рождения В. В. Путина.

Реакция ведущей "Дома-2" не заставила себя долго ждать. В резкой форме она обрушилась на тех, кто учит её, как поступать.

Комментарии о том, что ей заплатили и она продалась, вызвали у Бородиной поток негодования. Целый пост она посвятила воспитанию бестактных интернет-пользователей.

Внимательные подписчики заметили, что самые яростные посты ведущая пишет под фотографией, на которой она в образе роковой красотки в красном платье позирует в автомобиле.

Бородина сказала, что на своей страничке она имеет право писать всё, что хочет.