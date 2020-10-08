Ведущая "Дома 2" за словом в карман не полезла и отрезвила хейтеров своим яростным постом.
Бурю эмоций диванных критиков вызвал пост Бородиной в Instagram, в котором она поздравила с днем рождения В. В. Путина.
Реакция ведущей "Дома-2" не заставила себя долго ждать. В резкой форме она обрушилась на тех, кто учит её, как поступать.
Комментарии о том, что ей заплатили и она продалась, вызвали у Бородиной поток негодования. Целый пост она посвятила воспитанию бестактных интернет-пользователей.
Внимательные подписчики заметили, что самые яростные посты ведущая пишет под фотографией, на которой она в образе роковой красотки в красном платье позирует в автомобиле.
Бородина сказала, что на своей страничке она имеет право писать всё, что хочет.
"Пришли мужики женщину оскорблять. Ты почему не на работе в это время? А у меня на странице с дивана комменты строчить прибежал, - я тебя к чему-то призывала? Просила? Нет! Вот и закрой свой рот! Если тебе не нравится твоя жизнь, это не моя вина - уж точно. Я в отличие от крикунов умею помогать людям, а не только с дивана на власть ругаться. На этом всё, никто мне не будет указывать, как мне жить. Запомните это", — написала Ксения в своём микро-блоге.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.