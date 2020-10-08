Буланова рассказала, как живется артистам в условиях "коронакризиса"

Татьяна Буланова присоединилась к тем артистам, которые пожаловались на финансовые бедствия, вызванные эпидемией COVID.

Певица предупредила нападки интернет-пользователей и сказала, что никто из артистов не плачет по поводу своих финансовых потерь.

Буланова объяснила, что так как сократился спрос на артистов, упала их прибыль. Работники шоу-бизнеса, по словам исполнительницы, никак не защищены, потому что нет никаких профсоюзов.

При всех своих сетованиях певица выразила оптимистичное настроение.

"На самом деле, не так всё плохо. Другое дело, что залы закрыты многие, какие-то открыты, но там продажа "через одного", какие-то не собираются открываться, пока не откроется полностью все. Но это не так катастрофично, как хотят представить это абсолютно. Никто не плачет, уверяю. С голоду никто не умирает. Всегда можно какой-то выход найти", — подытожила Буланова.