Решетова сделала категоричное заявление после того, как узнала, что Тимати станет "холостяком".
Модель Анастасия Решетова еще больше укрепилась в мысли, что воссоединение с Тимати невозможно. На эти категоричные мысли девушку навело известие об участии ее экс-супруга в шоу, на котором 25 девушек будут бороться за право занять своё место рядом с завидным холостяком Тимати.
"Как бы ни было жалко, что мой сын будет расти без отца рядом, но после "Холостяка" я ни с кем сходиться не собираюсь", — заявила она.
Ранее Решетова опубликовала загадочный пост в Instagram, в котором написала, что хочет еще детей.
Поклонники звёздной пары восприняли её высказывание как намёк Тимати на то, что она хочет ещё от него детей.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.