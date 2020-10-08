Решетова прокомментировала известие об участии Тимати в шоу "Холостяк"

Решетова сделала категоричное заявление после того, как узнала, что Тимати станет "холостяком".

Модель Анастасия Решетова еще больше укрепилась в мысли, что воссоединение с Тимати невозможно. На эти категоричные мысли девушку навело известие об участии ее экс-супруга в шоу, на котором 25 девушек будут бороться за право занять своё место рядом с завидным холостяком Тимати.

"Как бы ни было жалко, что мой сын будет расти без отца рядом, но после "Холостяка" я ни с кем сходиться не собираюсь", — заявила она.

Ранее Решетова опубликовала загадочный пост в Instagram, в котором написала, что хочет еще детей.

Поклонники звёздной пары восприняли её высказывание как намёк Тимати на то, что она хочет ещё от него детей.