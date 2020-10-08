Татьяна Овсиенко спустила все деньги на мужа-бандита

Знакомые певицы опасаются, что Татьяну Овсиенко ждет судьба исполнительницы хита "Ягода-малина" Валентины Легкоступовой.

По мнению знакомых Татьяны Овсиенко, певица сейчас находится "в заложниках" у гражданского мужа. Тот, по убеждению близких Татьяны, избивает женщину, отбирает у неё все деньги, а также спаивает певицу.

"Она живёт с трижды судимым мужчиной. Таня скрывает от общественности истинное положение дел, но мы, ее подруги, прекрасно все знаем. Я её видела не так давно. Пора бить тревогу и спасать Таню!" — говорит соседка Овсиенко.

Уроженец Рязани Александр Меркулов, член Тамбовской ОПГ, с которым певица познакомилась в 2007 году в Ялте, по мнению окружающих, представляет для Овсиенко серьезную опасность.

По словам подруг, певица спустила на нового возлюбленного все свои деньги. Многие отвернулись от неё после того, как она связалась с тюремщиком.