Держи "ответочку". Стас Костюшкин бросил вызов Дмитрию Нагиеву

Стас Костюшкин был уязвлен тем, что в рейтинге сексуальных мужчин его обошёл Нагиев.

Чтобы женщины признали свою ошибку, певец с самым умопомрачительным прессом выложил снимок в Instagram, где он красуется полуобнаженным. Обладатель накачанного тела Костюшкин повторил кадр Нагиева, который хвастался своим званием самого сексуального мужчины страны.

"Девчонки порадуются, а мужики ща закудахчут", — сопроводил селфи певец.

Любитель позаниматься в тренажерном зале экс-солист группы "Чай вдвоём" не прекращает совершенствовать своё тело. Он может уже участвовать в соревнованиях по бодибилдингу.

Любовь Стаса к тренировкам поддерживает его супруга, чемпионка мира по акробатике Юлия Клокова-Костюшкина. К спорту пара приобщает и сыновей — Богдана и Мирона.