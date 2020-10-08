Стас Костюшкин был уязвлен тем, что в рейтинге сексуальных мужчин его обошёл Нагиев.
Чтобы женщины признали свою ошибку, певец с самым умопомрачительным прессом выложил снимок в Instagram, где он красуется полуобнаженным. Обладатель накачанного тела Костюшкин повторил кадр Нагиева, который хвастался своим званием самого сексуального мужчины страны.
"Девчонки порадуются, а мужики ща закудахчут", — сопроводил селфи певец.
Любитель позаниматься в тренажерном зале экс-солист группы "Чай вдвоём" не прекращает совершенствовать своё тело. Он может уже участвовать в соревнованиях по бодибилдингу.
Любовь Стаса к тренировкам поддерживает его супруга, чемпионка мира по акробатике Юлия Клокова-Костюшкина. К спорту пара приобщает и сыновей — Богдана и Мирона.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.