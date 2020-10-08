Николь Кидман рассказала о том, как была счастлива с Томом Крузом

Николь Кидман вспоминала прекрасные времена, когда они с Томом Крузом снимались в фильме "С широко закрытыми глазами" Стэнли Кубрика.

По словам звезды Голливуда, съёмки в культовом фильме продлились вместо запланированных 90 дней целых два года.

Это время Кидман вспоминает с ностальгией. Они ютились тогда в актёрском трейлере, варили спагетти, а также проводили много времени за беседами с Кубриком, которого она считает великим режиссёром.

Кидман вспоминает, что порой съёмки завершались уже за полночь. Они с Томом Крузом вместо того чтобы пойти спать, оправлялись на автомобильные гонки.

Актриса рассказала, что пожертвовала светской жизнью ради семьи, перестав появляться на тусовках. Попытки Николь Кидман забеременеть закончились неудачно, поэтому звёздная чета взяла приёмных детей Джейн и Коннора. Дети после развода предпочли остаться с отцом, а с ней прекратили общение.