Газманов пожаловался на то, что не может прокормить своих музыкантов

Народный артист России рассказал, что россияне ошибаются, если думают, что артисты купаются в деньгах.

По слова Газманова, у которого в этом году были отменены более 100 концертов, дела у музыкантов складываются весьма плачевно.

Певец рассказал о бедственном положении тех, кто помогал ему в процессе организации выступлений.

Гитаристы, клавишники, звукорежиссёры сейчас так же, как и он, сидят без дела и без денег.

"Целая индустрия умирает. И никто нам не помогает. Все считают: "А, артисты? Как хотите, так и живите!" — говорит Газманов

Проблемой также для многих деятелей шоу-бизнеса стал вопрос содержания вилл и особняков в курортных городах страны и мира.

"Был период, когда все артисты понакупили недвижимости в той же Юрмале, а сейчас попробуй продать, никому не нужно. А налоги платим большие".

Ранее "Правда.Ру" писала, что о бедственном положении артистов рассказал продюсер Виктор Дробыш.