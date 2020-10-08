Волочкова предлагает собрать "пазл" из фрагментов своего бойфренда

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова играет с подписчиками в забавную игру.

Балерина затеяла шараду, суть которой заключается в том, чтобы составить портрет её бойфренда из разрозненных частей.

Сначала Волочкова публикует фото воздыхателя, сидящего за столом. Лицо счастливчика она закрывает красным сердечком. Подписчики отмечают, что жених эпатажной танцовщицы, вероятно, брюнет, так как на его лице красуется темная щетина.

Теперь роковая женщина публикует фото тайного бойфренда в полный рост. "Мистер Х" обнимает Анастасию, которая закрывает его лицо от камеры своей фигурой.

"Огонь любви", — так подписала Анастасия фото с возлюбленным у камина.

Знающие жизнь Волочковой люди предполагают, что бойфрендом балерины стал один из знакомых её помощницы по хозяйству Лолы.

Многие восприняли игры Волочковой в таинственность в контексте того, что её экс-супруг Игорь Вдовин готовится к свадьбе. Балерина, по мнению интернет-пользователей, хочет создать иллюзию личного счастья в отместку бывшему мужу.