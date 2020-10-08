Михаил Боярский похвалил песню внучки, которая стала "плохой девочкой"

Михаил Боярский и отец Екатерины, депутат Государственной думы Сергей Боярский, поддерживают наследницу в её творческих начинаниях.

Старшие родственники с пониманием отнеслись к эпатажному творчеству 21-летней Екатерины Боярской.

Девушка выложила в Instagram фото в неформальном образе. На снимках у Екатерины волосы всех цветов радуги, одета девушка в латексную юбку и сетчатые колготки.

Этот образ оказался сценическим, так как следом девушка выпустила песню под названием "Плохая девочка". В музыкальной композиции есть довольно провокационные слова.

Это не смутило Михаила Боярского, который признал, что внучка повзрослела. Талант, по его убеждению, внучке передался не от него, а от её родителей.

Культовый актёр советского кино выразил надежду на то, что его внуки будут приличными людьми, за которых не будет стыдно.