Марина Федункив поразмышляла над феноменом Бузовой

Эксцентричная актриса сравнила Ольгу Бузову с Золушкой.

Актриса Марина Федункив, которая раньше делала забавные пародии на Ольгу Бузову, отдала должное звезде щоу-бизнеса.

Федункив отметила, что успех поп-дивы объясняется несколькими вещами. Честь Бузовой делает то, что она сделала себя сама.

Кроме того, личная история Бузовой представляет собой трагедию. Сердобольный народ, по мнению актрисы, способен на сочувствие.

"Это образ, на нее смотрят не только как на исполнительницу, а на образ в целом. У нее хороший жизненный шлейф, есть, чему сочувствовать. Этот образ прекрасно на нее работает", — выразила свое мнение актриса.

Федункив признала, что у Бузовой нет вокальных данных, также как и у неё самой, однако люди оценивают личность Ольги в целом.

Популярная актриса также считает, что история Бузовой похожа на историю Золушки. Об этом актриса рассказала на YouTube-канале "Ходят слухи".