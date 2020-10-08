Продюсер Яна Рудковская отреагировала на шутку Ивана Урганта по поводу дорогостоящей коляски, с которой мама новорождённого сына сфотографировалась в Instagram.
Ургант в своём шоу на Первом канале поиронизировал на тему солидного приобретения молодых родителей.
По поводу коляски люксового бренда Dior стоимостью 7,3 тысячи долларов (569 тысяч рублей) шоумен сказал, что Яна потратила материнский капитал на самое необходимое.
Продюсер и счастливая мама поспешила ответить остроумному ведущему на его остроту.
Рудковская в видеоролике, размещенном в социальных сетях, объяснила происхождение коляски, которая наделала столько шума.
"Ваня, обожаю! Приятно, что мы ньюсмейкеры у тебя уже целую неделю, но коляску мне подарили! Там же даже написано, кто сделал столь щедрый подарок! Тебе ли, Ваня, не знать, что не имей 500 тысяч рублей, а имей 100 щедрых друзей. А вот материнский капитал потрачу по назначению, обещаю", — сказала Яна в своем видео обращении.
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Ваня @urgantcom , обожаю !!!! Приятно , что мы ньюсмейкеры у тебя уже целую неделю , но коляску мне подарили ! Там же даже написано кто сделал столь щедрый подарок! Тебе ли Ваня не знать , что не имей 500 тыс рублей , а имей 100 щедрых друзей ) А вот материнский капитал потрачу по назначению , обещаю )))❤️ @vecherniy_urgant ✔️
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