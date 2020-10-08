Рудковская объяснила, откуда у неё коляска за полмиллиона рублей

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на шутку Ивана Урганта по поводу дорогостоящей коляски, с которой мама новорождённого сына сфотографировалась в Instagram.

Ургант в своём шоу на Первом канале поиронизировал на тему солидного приобретения молодых родителей.

По поводу коляски люксового бренда Dior стоимостью 7,3 тысячи долларов (569 тысяч рублей) шоумен сказал, что Яна потратила материнский капитал на самое необходимое.

Продюсер и счастливая мама поспешила ответить остроумному ведущему на его остроту.

Рудковская в видеоролике, размещенном в социальных сетях, объяснила происхождение коляски, которая наделала столько шума.