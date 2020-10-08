Актёр собирается вернуться к своей бывшей супруге — 43-летней художнице Наталье Вяль.
Иван Краско объяснил, что не смог удержаться перед чарами молодой девушки, которая "внушила ему любовь", так как была страстной.
Брак с Натальей Шевель разрушился, по словам актёра, из-за того, что девушка не хотела иметь от него детей. Кроме того, возникли проблемы с жильём.
"Она была страстной, два года это тянулось, пока студенткой была. Я не сдержался и клюнул. Расстались по обоюдному согласию, без претензий. Да и я, наверное, не однолюб", — признался Краско.
Краско объяснил, что с Натальей, которая оставила его фамилию, они остались друзьями.
Девушка собирается уехать в Израиль и поступить в театр в Тель-Авиве. Краско же подумывает о том, чтобы вернуться к бывшей супруге, которая, по его расчетам, непременно примет его назад.
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