Брак Краско с девушкой на 60 лет моложе его не продлился долго

Актёр собирается вернуться к своей бывшей супруге — 43-летней художнице Наталье Вяль.

Иван Краско объяснил, что не смог удержаться перед чарами молодой девушки, которая "внушила ему любовь", так как была страстной.

Брак с Натальей Шевель разрушился, по словам актёра, из-за того, что девушка не хотела иметь от него детей. Кроме того, возникли проблемы с жильём.

"Она была страстной, два года это тянулось, пока студенткой была. Я не сдержался и клюнул. Расстались по обоюдному согласию, без претензий. Да и я, наверное, не однолюб", — признался Краско.

Краско объяснил, что с Натальей, которая оставила его фамилию, они остались друзьями.

Девушка собирается уехать в Израиль и поступить в театр в Тель-Авиве. Краско же подумывает о том, чтобы вернуться к бывшей супруге, которая, по его расчетам, непременно примет его назад.