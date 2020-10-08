Да кто ты такая?: Андрей Разин назвал Кудрявцеву "обезумевшей бабой"

Андрей Разин поливает грязью Кудрявцеву, не выбирая слова и выражения.

Продолжается конфликт между продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным и телеведущей Лерой Кудрявцевой.

В то время как Кудрявцева хвастается своими судебными успехами в деле о защите доброго имени, чести и достоинства, Разин разразился в своем Instagram гневными речами.

Разногласия у Кудрявцевой и Разина возникли по поводу замужества Леры, ставшей женой барабанщика "Ласкового мая" Сергея Ленюка.

Разину видится эта история в другом свете. Он называет Кудрявцеву "девочкой по вызову", которая сумела стать супругой барабанщика его группы, оказывая эскорт-услуги.

Кудрявцева же утверждает, что ей удалось стать женой Ленюка, будучи поклонницей его таланта. В защиту Леры выступила Катя Гордон.

Продюсер опубликовал в Instagram пост, в котором не скупится на обвинения. Похоже, его не страшат новые судебные иски в его адрес. Разин не только обвинил Леру в "лёгком поведении", но и рассказал невероятную историю о сыне Кудрявцевой, которого та якобы чуть не сдала в детский дом.

Обвинения продюсера "Ласкового мая" приобретают всё более невероятный характер.