Невеста Александра Петрова пожаловалась на оскорбления в интернете

Возлюбленная актёра Александра Петрова опубликовала в Instagram свой "крик души"

В то время, как многие звезды сознательно обрушивают на себя волну негатива, стараясь привлечь к своей персоне максимум внимания, другие объявляют, что страдают от чрезмерной активности подписчиков. К числу таких уязвленных отнесла себя невеста Александра Петрова актриса Стася Милославская.

Девушка написала пост в Instagram, в котором пожаловалась на травлю хейтеров. Крик души Стася адресовала тем, кто считает нужным писать критические замечания в адрес известных личностей.

Несмотря на то, что девушка старается не обращать внимания на волну критики в свой адрес, она призналась, что в какой-то момент её нервы не выдержали потоков грязи, которые льются на неё из социальных сетей.

"Просто потому что в интернете все смелые. Мы разочарованы в вас. Мы думали о вас лучше. Вас читают дети, как вы можете. Вы обязаны то то то то то то то. Вы публичная личность — привыкайте. Да не хочу я ни к чему привыкать. Я человек. Не бетон", — пишет Милославская.

Стася рассказала, что добавлять критиканов в чёрный список — не эффективный способ борьбы с интернет-троллями. Стоит актрисе только кого-нибудь заблокировать, как тут же появляется десяток других любителей писать бестактные комментарии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на интернет-троллей жаловалась звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова,