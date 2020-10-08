Страсти в любовном треугольнике — Королёва, Тарзан, Шульженко продолжаются.
На любовном фронте Тарзана и Королёвой намечается полная идиллия. Весь театр действий переместился в сторону экс-любовницы Тарзана Анастасии Шульженко.
Интернет-пользователи наблюдают за происходящим как за затянувшейся мыльной оперой.
Скандал, который мог закончиться примирением звёздной четы, подогревается новыми выходками Шульженко. Девушка разыграла в гримерке танцора драму, достойную самых жарких бразильских сериалов. Представление сняла на видео подруга девушки.
Пришедшая на свидание к безвольному любовнику Шульженко начала изображать томные обмороки, обвивая руки вокруг шеи Сергея Глушко. Тот, опасаясь провокаций, как мог отстранялся от ласк настойчивой женщины.
Пораженная равнодушием возлюбленного, Шульженко падает в обморок. Всё это время охранник актрисы пытается утихомирить Анастасию и отцепить её от Тарзана.
Все заканчивается в высшей степени драматично. Шульженко оказывается лежащей на полу, а Глушко сбегает в панике. Охранник объявляет, что Шульженко упала сама, Глушко её не трогал.
Это противоречит заявлениям Шульженко, которая объявила, что Глушко нанес ей черепно-мозговую травму.
Представление очень позабавило интернет-пользователей, которые поспешили прокомментировать разыгранную перед ними драму, кадры которого показали на одном из телевизионных ток-шоу.
"Дааа, таких спектаклей наш шоу-бизнес не видел со времен развода Пугачёвой и Киркорова", — шутят в Сети.
"И всё тут как надо — и съёмка скрытой камерой, и охранник как судья в боксерском поединке, и красивые потери сознания. Ставлю оценку пять из пяти", — комментирует интернет-публика.
"Хочется спеть песню Гагариной — "Спектакль окончен, гаааснет свет", — пишут интернет-пользователи.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.