Коварство и любовь. Шульженко устроила в гримерке Тарзана представление

Страсти в любовном треугольнике — Королёва, Тарзан, Шульженко продолжаются.

На любовном фронте Тарзана и Королёвой намечается полная идиллия. Весь театр действий переместился в сторону экс-любовницы Тарзана Анастасии Шульженко.

Интернет-пользователи наблюдают за происходящим как за затянувшейся мыльной оперой.

Скандал, который мог закончиться примирением звёздной четы, подогревается новыми выходками Шульженко. Девушка разыграла в гримерке танцора драму, достойную самых жарких бразильских сериалов. Представление сняла на видео подруга девушки.

Пришедшая на свидание к безвольному любовнику Шульженко начала изображать томные обмороки, обвивая руки вокруг шеи Сергея Глушко. Тот, опасаясь провокаций, как мог отстранялся от ласк настойчивой женщины.

Пораженная равнодушием возлюбленного, Шульженко падает в обморок. Всё это время охранник актрисы пытается утихомирить Анастасию и отцепить её от Тарзана.

Все заканчивается в высшей степени драматично. Шульженко оказывается лежащей на полу, а Глушко сбегает в панике. Охранник объявляет, что Шульженко упала сама, Глушко её не трогал.

Это противоречит заявлениям Шульженко, которая объявила, что Глушко нанес ей черепно-мозговую травму.

Представление очень позабавило интернет-пользователей, которые поспешили прокомментировать разыгранную перед ними драму, кадры которого показали на одном из телевизионных ток-шоу.