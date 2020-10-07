Поклонники раскритиковали Пугачёву за неестественное омоложение

На странице Аллы Пугачёвой в Instagram появилась фотография Примадонны в молодости. Многие поклонники не узнали свою любимую певицу.

Подписчики не поняли, откуда взялся снимок, на котором Пугачёва выглядит молодой, с объёмными губами и большими глазами. Многие считают, что кадр был сделан много лет назад.

Некоторые подписчики сравнили женщину на фото с Ириной Аллегровой и другими звёздами.

Нашлись даже те, кто начал критиковать артистку за искусственное омоложение и безудержную погоню за уходящей молодостью.

"Красивая, но не Алла", "Это Аллегрова?", "Это не Алла, совсем другой человек", — написали комментаторы.

Кто-то даже поинтересовался, узнают ли Пугачёву на этом фото её дети.

Ранее Максим Галкин опубликовал видео с Аллой Пугачёвой в новом образе.