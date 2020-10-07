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Доброго утра и отличного начала недели!😉❤️ #Алла #АллаПугачева #Alla #AllaPugacheva @alla_orfey
На странице Аллы Пугачёвой в Instagram появилась фотография Примадонны в молодости. Многие поклонники не узнали свою любимую певицу.
Подписчики не поняли, откуда взялся снимок, на котором Пугачёва выглядит молодой, с объёмными губами и большими глазами. Многие считают, что кадр был сделан много лет назад.
Некоторые подписчики сравнили женщину на фото с Ириной Аллегровой и другими звёздами.
Нашлись даже те, кто начал критиковать артистку за искусственное омоложение и безудержную погоню за уходящей молодостью.
"Красивая, но не Алла", "Это Аллегрова?", "Это не Алла, совсем другой человек", — написали комментаторы.
Кто-то даже поинтересовался, узнают ли Пугачёву на этом фото её дети.
Ранее Максим Галкин опубликовал видео с Аллой Пугачёвой в новом образе.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?