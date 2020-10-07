Счастливые родители Яна Рудковская и Евгений Плющенко не скупятся и обеспечивают своего наследника самым лучшим.
От внимания интернет-пользователей не ускользнула коляска, с которой Рудковская сфотографировалсь в Instagram.
Разбирающиеся в ценах люди тут же поняли, что первое средство передвижения сына звездной четы оценивается в 500 тысяч рублей.
Для большинства россиян это баснословные деньги, поэтому покупка стала предметом обсуждения общественности.
В своем шоу Иван Ургант не упустил возможности поиронизировать на эту тему.
"Материнский капитал Яна потратила на самое необходимое!" — сострил телеведущий.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?