Ургант пошутил над Плющенко, купившему сыну коляску за полмиллиона

Счастливые родители Яна Рудковская и Евгений Плющенко не скупятся и обеспечивают своего наследника самым лучшим.

От внимания интернет-пользователей не ускользнула коляска, с которой Рудковская сфотографировалсь в Instagram.

Разбирающиеся в ценах люди тут же поняли, что первое средство передвижения сына звездной четы оценивается в 500 тысяч рублей.

Для большинства россиян это баснословные деньги, поэтому покупка стала предметом обсуждения общественности.

В своем шоу Иван Ургант не упустил возможности поиронизировать на эту тему.