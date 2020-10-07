Дробыш рассказал, как COVID пошатнул финансовые дела артистов

"Коронакризис" больно ударил по кошелькам звёзд.

Дробыш отметил, что особенно плачевно дела складываются у продюсеров, которым приходится платить за простой звезд.

Продюсер, однако, не стал злить россиян чрезмерными сетованиями на жизнь. У него хватило такта признать, что звезды не являются самыми незащищенными слоями населения.

"Мы не попали под государственную поддержку. Однако есть люди, которым гораздо хуже, чем нам. Поэтому плакать не приходится. Мы просто работаем, ничего не получая какое-то время", — сказал Дробыш.

Выход из ситуации он видит в том, чтобы как можно быстрее возобновить живые концерты.