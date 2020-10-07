Жизнь Татьяны Овсиенко складывается не лучшим образом

Знакомые и родственники с тревогой наблюдают за тем, как живет исполнительница хитов "Женское счастье", "Колечко", "Школьная пора" и т. д.

Неблагополучие Татьяны Овсиенко выдает ее внешность, а также обстоятельства ее личной жизни. Близкие певицы отмечают её проблемы в отношениях с мужем, который недавно освободился из тюрьмы.

В финансовом плане у Татьяны тоже все не очень благополучно, так как она была вынуждена продать свой единственный автомобиль.

Известный клинический психолог Елена Перелыгина предположила, что у Овсиенко имеется алкогольная зависимость. Такие выводы психолог сделала, оценивая внешний вид певицы.

"Я, как клинический психолог, могу сказать что у неё, на мой взгляд, присутствуют все внешние признаки алкоголизма. Это и так называемое "лицо алкоголика" — одутловатость, "синюшность", ослабление тонуса мышц нижней части лица, опущение лица", — высказала свою точку зрения Перелыгина.

Поклонники Овсиенко опасаются, что певица повторит судьбу Валентины Легкоступовой.