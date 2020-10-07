Телеведущая выложила в Instagram видео, на котором её трёхлетний сын Платон говорит на китайском языке.
Объясняет свое стремление обучить сына китайскому Собчак тем, что Китай, по её мнению, скоро станет страной № 1 в мире.
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Хочу поблагодарить @dukeandduchessinternational за быстрый подбор гувернера!! Платон учит китайский с года. Как я шучу: «чтобы было кому пожилым родителям расстрельный приговор перевести с языка завоевателей»🙈 а если серьезно, как я всегда считала, что деньги надо хранить только в долларах и евро, потому что я еще не помню такого кризиса на который бы рубль не отреагировал падением - и видите - не ошиблась, также считаю, что Китай станет в течение 10 лет страной номер 1 в мире и пока Америка занимается левацкой истерикой уничтожая саму себя, Китай будет править экономикой мира. К сожалению, я вижу ситуацию именно так. Надо к этому хоть как-то готовиться. И лучше- с реальными носителями языка. Я очень довольна агенством @dukeandduchessinternational - они очень быстро нашли нам суперклассного преподавателя, если кто знает китайский -зацените! Правильный ли это мандарин?)))) #рекламнаяпауза
Ксения объяснила, что чутье её никогда не подводило. Она не ошиблась, когда держала все сбережения в евро и долларах. И теперь она уверена в истинности своих предсказаний.
Журналистку разочаровывает Америка, так как она занимается "левацкой истерикой, уничтожая саму себя".
Все надежды на будущее Собчак устремила в сторону Китая. Дальновидным решением стало обучение сына Платона китайскому языку.
"Платон учит китайский с года. Как я шучу: "чтобы было кому пожилым родителям расстрельный приговор перевести с языка завоевателей", — написала Собчак пост под видео в Instagram.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?