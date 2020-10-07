Собчак готовит сына к будущему, в котором будет доминировать Китай

Телеведущая выложила в Instagram видео, на котором её трёхлетний сын Платон говорит на китайском языке.

Объясняет свое стремление обучить сына китайскому Собчак тем, что Китай, по её мнению, скоро станет страной № 1 в мире.

Ксения объяснила, что чутье её никогда не подводило. Она не ошиблась, когда держала все сбережения в евро и долларах. И теперь она уверена в истинности своих предсказаний.

Журналистку разочаровывает Америка, так как она занимается "левацкой истерикой, уничтожая саму себя".

Все надежды на будущее Собчак устремила в сторону Китая. Дальновидным решением стало обучение сына Платона китайскому языку.