Победитель "Евровидения" Лоуренс выходит замуж за автора своих песен

Занявший в прошлом году первое место на музыкальном конкурсе "Евровидение" исполнитель из Нидерландов рассказал о своей скорой свадьбе.

О счастливом событии своей жизни певец сообщил, опубликовав фото левой руки с кольцом на безымянном пальце. Пост сопровождала лаконичная надпись: "Я тебя люблю".

Избранник Лоуренса, автор песен Джордан Гарфилд, эмоциональнее сообщил о предстоящей свадьбе.

"Я выхожу замуж за умного, талантливого, гениального и мужественного человека. Я выхожу замуж за своего лучшего друга", — написал Гарфилд в своем мини-блоге.

Пару связывают не только дружеские и любовные отношения. Долгое время они работали в творческом тандеме. Вместе они записали шесть песен для музыкального альбома.

Дункан Лоуренс и ранее заявлял о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, однако поклонницы певца предпочитали думать, что так он пытается привлечь внимание к своей персоне. Весть о семейном союзе двух друзей и соратников рассеяла последние сомнения в правдивости прежних высказываний исполнителя.