Исполнитель хита "Женщина, я не танцую" опубликовал в своем Instagram видео, которое вызвало восторг подписчиков.
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Сразу хочу поддержать историю шпагатов от Настеньки Волочковой 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻#шпагат#волочкова#костюшкин
Культурист российской эстрады не упускает случая продемонстрировать свою идеальную фигуру. Накачанный певец во время отдыха на море позировал перед камерой, играл мышцами и показал чудеса растяжки.
И без того накачанный певец весь период пандемии посвятил тому, чтобы сделать свое тело еще более безупречным. Идеальный пресс Стаса Костюшкина давно сводит с ума поклонниц.
Стас признается, что пошел по стопам Волочковой.
"Сразу хочу поддержать историю шпагатов от Настеньки Волочковой", — написал Костюшкин в своем микроблоге.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?