Стас Костюшкин позавидовал Волочковой и сел на шпагат

Исполнитель хита "Женщина, я не танцую" опубликовал в своем Instagram видео, которое вызвало восторг подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Сразу хочу поддержать историю шпагатов от Настеньки Волочковой 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻#шпагат#волочкова#костюшкин Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)7 Окт 2020 в 3:03 PDT

Культурист российской эстрады не упускает случая продемонстрировать свою идеальную фигуру. Накачанный певец во время отдыха на море позировал перед камерой, играл мышцами и показал чудеса растяжки.

И без того накачанный певец весь период пандемии посвятил тому, чтобы сделать свое тело еще более безупречным. Идеальный пресс Стаса Костюшкина давно сводит с ума поклонниц.

Стас признается, что пошел по стопам Волочковой.