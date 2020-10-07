Сердцеед Георгий Петришин опять засветился на звёздном небосклоне.
Неутомимый ловелас поймал в сети дочку титулованного теннисиста, модель Алесю Кафельникову. Парочка уже успела сделать милые совместные снимки.
"Я влюблена в лучшего мужчину в моей вселенной", — написала Алеся в Instagram.
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Не имеющий ничего общего с миром шоу-бизнеса парень находит особый путь, чтобы приобщиться к гламурной жизни. Благодаря своим многочисленным романам со знаменитыми женщинами Петришин приобрел репутацию охотника за звёздами.
Георгий Петришин стал известен, когда чуть было не женился на актрисе Светлане Ходченковой. Однако брак не входил в планы ловеласа, коллекционирующего девушек "с обложки".
В числе тех, кто так или иначе засветился в его победном списке, — Рита Дакота, Виктория Дайнеко, Настя Задорожная. Но если молоденьким женщинам Петришин без труда вешает лапшу на уши, то с опытной Анфисой Чеховой такой номер не прошёл. Искушённая в любовных делах Чехова сразу поняла, с кем имеет дело.
Интернет-публика с интересом следит за новыми похождениями неутомимого ловеласа.
"Петришин как переходящее знамя. Из всего его улова самой крупной рыбкой была Ходченкова, он даже возвращался к ней ненадолго", — пишут интернет-пользователи.
"Похоже у паренька пунктик на счет знаменитостей. Ему поможет только доктор Фрейд", — комментируют в Сети феномен ловеласа-коллекционера.
"Не мужчина, а торт с вареньем. Приторный до тошноты. Прямо так и вижу как он за чашкой утреннего кофе рисует звездочки на фюзеляже: Ходченкова — раз, Задорожная — два и т.д.", — шутят интернет-остряки.
"Ничего себе Гоша! Но красавчик, а в нашей стране очень мало по-настоящему красивых мужчин. Можно и пострадать немного, есть за что, — выражают своё мнение девушки, по достоинству оценившие шарм сердцееда.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?