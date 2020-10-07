Ловелас Георгий Петришин снова вышел на охоту за знаменитыми женщинами

Сердцеед Георгий Петришин опять засветился на звёздном небосклоне.

Неутомимый ловелас поймал в сети дочку титулованного теннисиста, модель Алесю Кафельникову. Парочка уже успела сделать милые совместные снимки.

"Я влюблена в лучшего мужчину в моей вселенной", — написала Алеся в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🌍 Публикация от Alesya Kaf (@kafelnikova_a)26 Сен 2020 в 1:10 PDT

Не имеющий ничего общего с миром шоу-бизнеса парень находит особый путь, чтобы приобщиться к гламурной жизни. Благодаря своим многочисленным романам со знаменитыми женщинами Петришин приобрел репутацию охотника за звёздами.

Георгий Петришин стал известен, когда чуть было не женился на актрисе Светлане Ходченковой. Однако брак не входил в планы ловеласа, коллекционирующего девушек "с обложки".

В числе тех, кто так или иначе засветился в его победном списке, — Рита Дакота, Виктория Дайнеко, Настя Задорожная. Но если молоденьким женщинам Петришин без труда вешает лапшу на уши, то с опытной Анфисой Чеховой такой номер не прошёл. Искушённая в любовных делах Чехова сразу поняла, с кем имеет дело.

Интернет-публика с интересом следит за новыми похождениями неутомимого ловеласа.