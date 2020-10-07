Весь в папочку. Сын Тимати показывает свой мужской характер

Крошечный мужчина уже показывает Анастасии Решетовой, кто в доме хозяин.

Маленькая копия Тимати уже проявляет свой властный норов.

Бывшая жена именитого рэпера опубликовала пост в Instagram, в котором пожаловалась на проявления непомерного "эго" Ратмира Юнусова, которому нет еще и года.

"Это ж надо быть таким характерным и требовательным. Как только я иду заниматься своими делами сразу начинаются предъявы. Хватает меня за руку или впивается в ногу и просит не уходить… Рычит и кулаками бьет если что-то не нравится. Я до сих пор пребываю в лёгком шоке. Ведь вроде как совсем недавно он родился на свет, будучи маленьким 3,7 килограммовым комочком, который только и делал, что ел и спал, а теперь это полноценный человек, который явно хочет занять место главного в доме", — написала Решетова в своем микроблоге.

Подписчики модели тут же стали делать предположения о том, что подобные черты характера вероятно наблюдаются у Тимати. Возможно, дерзкий нрав бывшего супруга и послужил одной из причин расставания красивой пары российского шоу-бизнеса.