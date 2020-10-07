Крошечный мужчина уже показывает Анастасии Решетовой, кто в доме хозяин.
Маленькая копия Тимати уже проявляет свой властный норов.
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Это ж надо быть таким характерным и требовательным. Как только я иду заниматься своими делами сразу начинаются предъявы)) Хватает меня за руку или впивается в ногу и просит не уходить... Рычит и кулаками бьет если что -то не нравится. Я до сих пор пребываю в лёгком шоке. Ведь вроде как совсем недавно он родился на свет , будучи маленьким 3,7 килограммовым комочком, который только и делал , что ел и спал , а теперь это полноценный человек, который явно хочет занять место главного в доме 😭🙈
Бывшая жена именитого рэпера опубликовала пост в Instagram, в котором пожаловалась на проявления непомерного "эго" Ратмира Юнусова, которому нет еще и года.
"Это ж надо быть таким характерным и требовательным. Как только я иду заниматься своими делами сразу начинаются предъявы. Хватает меня за руку или впивается в ногу и просит не уходить… Рычит и кулаками бьет если что-то не нравится. Я до сих пор пребываю в лёгком шоке. Ведь вроде как совсем недавно он родился на свет, будучи маленьким 3,7 килограммовым комочком, который только и делал, что ел и спал, а теперь это полноценный человек, который явно хочет занять место главного в доме", — написала Решетова в своем микроблоге.
Подписчики модели тут же стали делать предположения о том, что подобные черты характера вероятно наблюдаются у Тимати. Возможно, дерзкий нрав бывшего супруга и послужил одной из причин расставания красивой пары российского шоу-бизнеса.
"Обычное поведение маленького ребенка. Это только кажется, что он у вас особенный", — успокаивают Решетову опытные мамочки.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?