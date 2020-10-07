Эпатажная звезда назвала себя счастливчиком.
О том, что её постигла "чума нашего времени" COVID-19, Лолита узнала уже после того, как переболела. Неожиданно в крови певицы нашли антитела, свидетельствующие о перенесенном заболевании.
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Концерт в Крокусе состоится уже точно. Рассадка предусмотрена по всем существующим сегодня нормам.⠀ Мне очень Жаль, что мы вынуждены были закрыть продажу билетов, но таковы реалии сегодняшнего времени.⠀ Я не пела сольники с апреля… Волнение есть, но есть и желание попробовать.⠀ Не знаю каким образом, но в крови большое количество антител. Значит, я Счастливчик, прошедший вирус бессимптомно.⠀ Но Вы, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности! Мы у Себя Одни и Самые Любимые!⠀ На всякий случай, маски закуплены для всех 😘🙏🎤
Певица предположила, что переболела коронавирусом бессимптомно, даже не заметив этого.
"Не знаю, каким образом, но в крови большое количество антител. Значит, я счастливчик, прошедший вирус бессимптомно", — отметила Милявская.
Звезда с хорошим иммунитетом пригласила своих поклонников на первый после длительного перерыва сольник. Чтобы ни у кого не возникло проблем, Лолита попросила зрителей соблюдать правила рассадки, предпринятые в связи с угрозой пандемии, и надевать маски.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?