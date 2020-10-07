Переболевшая COVID Лолита Милявская: "Целоваться со мной можно"

Эпатажная звезда назвала себя счастливчиком.

О том, что её постигла "чума нашего времени" COVID-19, Лолита узнала уже после того, как переболела. Неожиданно в крови певицы нашли антитела, свидетельствующие о перенесенном заболевании.

Певица предположила, что переболела коронавирусом бессимптомно, даже не заметив этого.

"Не знаю, каким образом, но в крови большое количество антител. Значит, я счастливчик, прошедший вирус бессимптомно", — отметила Милявская.

Звезда с хорошим иммунитетом пригласила своих поклонников на первый после длительного перерыва сольник. Чтобы ни у кого не возникло проблем, Лолита попросила зрителей соблюдать правила рассадки, предпринятые в связи с угрозой пандемии, и надевать маски.