После публикации фотографии постаревшей ведущей "Аншлага" в Сети поползли слухи о неизлечимой болезни "крестной мамы" отечественного юмора 2000-х.
Возрастные изменения, отраженные на снимке, послужили поводом для того, чтобы наделить Дубовицкую букетом страшных заболеваний.
Сама ведущая с иронией относится к подобным домыслам.
"Я уже слышала, что подхватила что-то. К счастью, ничего не подхватывала. Это точно! Подагры у меня нет. Про болезни Началовой ничего не знаю. Я чувствую себя неплохо", — прокомментировала слухи Регина Игоревна.
Телеведущую беспокоят только активизировавшиеся мошенники. Недобросовестные коммерсанты воспользовались шумихой вокруг нового облика основательницы "Аншлага" и стали паразитировать на образе Дубовицкой. Её фото используют для рекламы чудодейственных лекарств.
Регина Игоревна категорично заявляет, что не имеет никакого отношения к подобным рекламным объявлениям.
При этом ведущая "Аншлага" не теряет своего юмора и иронизирует над собой.
"Это же реклама чистой воды! Аферисты наживаются! А если человек, увидев такую страшную рожу, как у меня на тех фотографиях, пойдет его и купит? А оно не поможет?" — возмущается Дубовицкая.
Ранее "Правда.Ру" писала, что фото Регины Дубовицкой шокировало пользователей Сети.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?