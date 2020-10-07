Продавцы чудо-лекарств паразитируют на новом образе Регины Дубовицкой

После публикации фотографии постаревшей ведущей "Аншлага" в Сети поползли слухи о неизлечимой болезни "крестной мамы" отечественного юмора 2000-х.

Возрастные изменения, отраженные на снимке, послужили поводом для того, чтобы наделить Дубовицкую букетом страшных заболеваний.

Сама ведущая с иронией относится к подобным домыслам.

"Я уже слышала, что подхватила что-то. К счастью, ничего не подхватывала. Это точно! Подагры у меня нет. Про болезни Началовой ничего не знаю. Я чувствую себя неплохо", — прокомментировала слухи Регина Игоревна.

Телеведущую беспокоят только активизировавшиеся мошенники. Недобросовестные коммерсанты воспользовались шумихой вокруг нового облика основательницы "Аншлага" и стали паразитировать на образе Дубовицкой. Её фото используют для рекламы чудодейственных лекарств.

Регина Игоревна категорично заявляет, что не имеет никакого отношения к подобным рекламным объявлениям.

При этом ведущая "Аншлага" не теряет своего юмора и иронизирует над собой.

"Это же реклама чистой воды! Аферисты наживаются! А если человек, увидев такую страшную рожу, как у меня на тех фотографиях, пойдет его и купит? А оно не поможет?" — возмущается Дубовицкая.

Ранее "Правда.Ру" писала, что фото Регины Дубовицкой шокировало пользователей Сети.