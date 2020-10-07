Для Наталии Медведевой из Comedy Woman сбылся самый страшный сон актера
Лицо актера — это его рабочий инструмент. Если инструмент выходит из строя, это большая потеря для звезды экрана.
Именно такая неприятность случилась с эксцентричной звездой комедийного шоу Наталией Медведевой.
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Вот так выглядит кожа моего лица на данный момент…. Я просто чёт устала… 😓 немного Периоральный дерматит. Хроническая штука как оказалось. Это со мной впервые. Оно выпуклое… иногда жутко сохнет … иногда почесывается…иногда жжет… Это продолжается в общем уже с весны… но в таком обостренном состоянии — больше месяца… Два крутых дермотолога… антибиотики… и нет улучшений…(ну или минимальные) (В данный момент в терапии и Эледелом конечно мажусь)…а то сейчас откроют европу😗 Прям тяжко… Девочки поймут…а актрисы тем более… Короче, не пугайтесь, увидев мои сторисы немного не фэшн…просто утомляет подбирать маски и фотошопить каждый кадр… Сходила к крутому гомеопату… (пожалуй скоро начну) Если интересно: буду рассказывать подробности и делиться опытом… …никому такого не пожелаю😥 Фуф. Рассказала
Актриса, лицо которой всегда отличилось свежестью и миловидностью, страдает с весны кожным заболеванием. Юмористке до последнего времени удавалось ловко скрывать свою проблему, однако болезнь обострилась настолько, что проблемы с кожей уже нельзя спрятать под слоем косметики.
"Вот так выглядит кожа моего лица на данный момент. Оно выпуклое, иногда жутко сохнет, иногда почесывается, иногда жжет. Никому такого не пожелаю", — написала актриса в своем Instagram-аккаунте.
Наталия не побоялась выставить фото своего пораженного лица на всеобщее обозрение.
Всезнающие интернет-пользователи тут же начали давать актрисе советы.
"Проверьте желудочно-кишечный тракт. Измените питание", — пишут подписчики Медведевой.
"Наташа, спасибо вам. Это смело, но это дает возможность понять, что все мы люди. Иногда кажется, что скоро просто нельзя будет иметь какой-то изъян. Сразу в топку! А иногда причина не в нас. Особенно у женщин. Гормоны, аллергия и т. п. А обществу подавай идеальное лицо и остальное тоже. Вы красавица", — пишут сердобольные поклонники актрисы.
Примечательно, что с похожей проблемой одновременно столкнулась Кристина Асмус.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, какой диагноз поставили Асмус.
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