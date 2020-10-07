Звезда Comedy Woman Наталия Медведева временно профнепригодна

Для Наталии Медведевой из Comedy Woman сбылся самый страшный сон актера

Лицо актера — это его рабочий инструмент. Если инструмент выходит из строя, это большая потеря для звезды экрана.

Именно такая неприятность случилась с эксцентричной звездой комедийного шоу Наталией Медведевой.

Актриса, лицо которой всегда отличилось свежестью и миловидностью, страдает с весны кожным заболеванием. Юмористке до последнего времени удавалось ловко скрывать свою проблему, однако болезнь обострилась настолько, что проблемы с кожей уже нельзя спрятать под слоем косметики.

"Вот так выглядит кожа моего лица на данный момент. Оно выпуклое, иногда жутко сохнет, иногда почесывается, иногда жжет. Никому такого не пожелаю", — написала актриса в своем Instagram-аккаунте.

Наталия не побоялась выставить фото своего пораженного лица на всеобщее обозрение.

Всезнающие интернет-пользователи тут же начали давать актрисе советы.

"Проверьте желудочно-кишечный тракт. Измените питание", — пишут подписчики Медведевой. "Наташа, спасибо вам. Это смело, но это дает возможность понять, что все мы люди. Иногда кажется, что скоро просто нельзя будет иметь какой-то изъян. Сразу в топку! А иногда причина не в нас. Особенно у женщин. Гормоны, аллергия и т. п. А обществу подавай идеальное лицо и остальное тоже. Вы красавица", — пишут сердобольные поклонники актрисы.

Примечательно, что с похожей проблемой одновременно столкнулась Кристина Асмус.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какой диагноз поставили Асмус.