На своей страничке в Instagram актриса опубликовала пост, в котором поделилась неутешительными новостями.
Кристина объяснила, что чрезмерно плотный рабочий график негативно повлиял на состояние её организма. Сигналом к тому, что актрисе необходим отдых, послужили высыпания на коже.
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Кто ждал новостей. У меня оказался аллергический дерматит 😭 Из-за чего конкретно предположить трудно. Врач сказал, что наложились и адские графики, и принятие антибиотиков 💊 Выписали кучу всего, но главное надо воздержаться от косметики 😳🤷🏼♀️ А у меня съёмки летят, репертуар в театре расписан и показы «Китобоя» с обсуждением 🌟 Надеюсь за сутки мой организм экстренно возьмёт себя в руки)))) 🙈 Кстати, по поводу «Китобоя» 🎞 9 октября в кинотеатре «Октябрь» очень важный день!! 💥 Будет специальный показ фильма с обсуждением после! С режиссёром Филиппом Юрьевым, продюсером Алексеем Учителем и мной))) 🤩 Модератор: Антон Долин 💣 Фильм, который взял Гран-при в программе авторского кино на Венецианском кинофестивале (!!!!) и 3 награды на Кинотавре! 🏆 Кинотеатрам сейчас оооооочень тяжело, приходите обязательно!! Но не забываем про меры предосторожности! 😷 Ну и фоточки запилим в масках, куда ж без этого ))))) 💋 Мне сейчас как раз только в маске ходить 😫😫😫 9 октября в 20:00 к/т Октябрь 🍿 Специальный показ фильма “Kitoboy” Билеты по ссылке в шапке профиля! ☝🏻
Асмус посетовала на то, что из-за проблем со здоровьем ей придётся на время отложить съёмки.
"Кто ждал новостей. У меня оказался аллергический дерматит. Из-за чего конкретно, предположить трудно. Врач сказал, что наложились и адские графики, и принятие антибиотиков. Выписали кучу всего, но, главное, надо воздержаться от косметики. А у меня съёмки летят, репертуар в театре расписан и показы "Китобоя" с обсуждением. Надеюсь, за сутки мой организм экстренно возьмёт себя в руки", — написала актриса в своём Instagram аккаунте.
В конце своего обращения Кристина призвала зрителей поддержать кинотеатры и прийти на показ фильма с её участием.
"Кинотеатрам сейчас оооооочень тяжело, приходите обязательно!" — пишет Асмус.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Кристина Асмус госпитализирована в тяжелом состоянии.
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