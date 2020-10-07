Кристина Асмус рассказала о своем диагнозе

На своей страничке в Instagram актриса опубликовала пост, в котором поделилась неутешительными новостями.

Кристина объяснила, что чрезмерно плотный рабочий график негативно повлиял на состояние её организма. Сигналом к тому, что актрисе необходим отдых, послужили высыпания на коже.

Асмус посетовала на то, что из-за проблем со здоровьем ей придётся на время отложить съёмки.

"Кто ждал новостей. У меня оказался аллергический дерматит. Из-за чего конкретно, предположить трудно. Врач сказал, что наложились и адские графики, и принятие антибиотиков. Выписали кучу всего, но, главное, надо воздержаться от косметики. А у меня съёмки летят, репертуар в театре расписан и показы "Китобоя" с обсуждением. Надеюсь, за сутки мой организм экстренно возьмёт себя в руки", — написала актриса в своём Instagram аккаунте.

В конце своего обращения Кристина призвала зрителей поддержать кинотеатры и прийти на показ фильма с её участием.

"Кинотеатрам сейчас оооооочень тяжело, приходите обязательно!" — пишет Асмус.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Кристина Асмус госпитализирована в тяжелом состоянии.