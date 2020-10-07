Легендарный гитарист Эдди Ван Хален умер 6 октября после долгой битвы с раком горла. Ему было 65 лет.
Об этом в Twitter сообщил его сын Вольфганг Ван Хален:
"Я не могу поверить, что мне нужно написать это, но мой отец, Эдвард Лодевейк Ван Хален, проиграл свою долгую и трудную битву с раком", - написал он.
October 6, 2020
Ван Хален сражался с болезнью 10 лет.
Эдди Ван Хален считается одним из лучших гитаристов всех времен. В 1972 году он создал свою рок-группу вместе с басистом Майклом Энтони и вокалистом Дэвидом Ли Ротом.
Мировая известность пришла в 1978 году. Слушатели по всему миру оценили его технику, известную как "постукивание".
Его альбом под названием "1984" "выстрелил" коммерчески и художественно с такими песнями, как "Jump", "Panama" и "Hot For Teacher". Виртуозность исполненных Эдди соло вывела альбом на первые места хит-парадов.
Лукашенко, который буквально несколько месяцев назад обвинял во всём происходящем мужа Тихановской, потом "координаторов из Европы", а потом нашёл и "российский след", снова передумал — виновата опять Европа.