Умер легендарный гитарист Эдди Ван Хален

Легендарный гитарист Эдди Ван Хален умер 6 октября после долгой битвы с раком горла. Ему было 65 лет.

Об этом в Twitter сообщил его сын Вольфганг Ван Хален:

"Я не могу поверить, что мне нужно написать это, но мой отец, Эдвард Лодевейк Ван Хален, проиграл свою долгую и трудную битву с раком", - написал он.

Ван Хален сражался с болезнью 10 лет.

Эдди Ван Хален считается одним из лучших гитаристов всех времен. В 1972 году он создал свою рок-группу вместе с басистом Майклом Энтони и вокалистом Дэвидом Ли Ротом.

Мировая известность пришла в 1978 году. Слушатели по всему миру оценили его технику, известную как "постукивание".

Его альбом под названием "1984" "выстрелил" коммерчески и художественно с такими песнями, как "Jump", "Panama" и "Hot For Teacher". Виртуозность исполненных Эдди соло вывела альбом на первые места хит-парадов.