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Family first ❤️🙏🏻 #семья #мои #bball
Экс-супруга солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева -Апполонова Марина Зубкова вместе с сыном посетила матч своего нового мужа — баскетболиста Андрея Зубкова.
Спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с женой и их маленьким сыном. На снимке баскетболист держит на руках рыжеволосого мальчика.
На одном из фото запечатлена его жена Марина.
"Семья прежде всего", — подписал фото Зубков.
Многие подписчики отметили, что ребёнок очень похож на бывшего супруга Марины — рыжего "Иванушку".
Напомним, что Марина и Андрей Григорьев-Апполонов развелись в прошлом году. Вскоре после этого Марина вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.