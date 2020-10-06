Бывшая жена Григорьева-Апполонова показала рыжего сына от нового мужа

Посмотреть эту публикацию в Instagram Family first ❤️🙏🏻 #семья #мои #bball Публикация от Андрей Зубков (@k1x1k) 5 Окт 2020 в 1:36 PDT

Экс-супруга солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева -Апполонова Марина Зубкова вместе с сыном посетила матч своего нового мужа — баскетболиста Андрея Зубкова.

Спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с женой и их маленьким сыном. На снимке баскетболист держит на руках рыжеволосого мальчика.

На одном из фото запечатлена его жена Марина.

"Семья прежде всего", — подписал фото Зубков.

Многие подписчики отметили, что ребёнок очень похож на бывшего супруга Марины — рыжего "Иванушку".

Напомним, что Марина и Андрей Григорьев-Апполонов развелись в прошлом году. Вскоре после этого Марина вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова.