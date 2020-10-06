Сына Никаса Сафронова похвастался шикарным отдыхом в Турции

30-летний пианист Лука Затравкин, сын известного российского художника Никаса Сафронова опубликовал на своей странице фотографии с отдыха в Турции. Однако подписчикам не понравились снимки и комментарии мужчины.

Как сообщает "Собеседник", изначально пианист поехал в Турцию, чтобы спасти Риту Дакоту, которая не может выехать из страны из-за положительного теста на COVID-19.

Однако Луке очень понравилось в Турции и он решил там отдохнуть.

Стоит отметить, что за проживание в шикарном отеле он заплатил более 3 млн рублей за две недели.

Затравкин выкладывает на своей странице фотографии отеля, вид с балкона, изысканные блюда и личный хамам.

Но подписчики не оценили эти снимки, отметив, что Луке не стоит всем показывать, как он шикарно отдыхает.

"Жируешь там 2 месяца, плесень, пока люди загибаются во время пандемии!", "Все деньги отца проедаешь", "По-моему Лука уже деградирует в обезьяну", — отметили подписчики пианиста.

Но Лука не обращает никакого внимания на критику и с восторгом рассказывает о своём отдыхе в Турции.