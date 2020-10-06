Дело Михаила Ефремова направлено в Мосгорсуд

Дело Михаила Ефремова о смертельном ДТП теперь будет рассматривать Мосгорсуд. Ведомству предстоит рассмотреть апелляционные жалобы, которые подали представители актёра.

"Дело направлено в апелляционную инстанцию", — сообщили в Пресненском суде Москвы, который вынес артисту приговор.

Напомним, Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Сейчас артист находится в столичном СИЗО №5.