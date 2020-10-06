Игорь Крутой показал видео прогулки с сыном и внучкой

Композитор Игорь Крутой на своей странице в Instagram впервые за долгое время опубликовал видео со своим взрослым сыном Николаем, который родился в браке с супругой Еленой.

Видео было сделано во время семейной прогулки по Красной площади, на которую Николай пришёл со своей дочкой.

Поклонники Крутого заметили, что его сын очень похож на своего известного отца.

Напомним, что Игорь Крутой женился, когда ему было 25 лет. У супругов родился сын Николай. Брак с первой женой продлился 16 лет.

В 1993 году Крутой познакомился с Ольгой, которая тогда собиралась разводиться со своим мужем.

Влюблённые встречались два года, после чего решили пожениться. У Игоря появилась приёмная дочь Виктория. Лишь через 10 лет с момента знакомства у Ольга и Игоря родился общий ребёнок — дочь Александра. Сейчас девушка живёт вместе с матерью и старшей сестрой в США.

Ранее Игорь Крутой опроверг, что посвятил песню "Мадонна" бывшей супруге.