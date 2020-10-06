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Заповедь Сыну Владей собой среди толпы смятенной, Тебя клянущей за смятенье всех, Верь сам в себя, наперекор вселенной, И маловерным отпусти их грех; Пусть час не пробил — жди, не уставая, Пусть лгут лжецы — не снисходи до них; Умей прощать и не кажись, прощая, Великодушней и мудрей других. Умей мечтать, не став рабом мечтания, И мыслить, мысли не обожествив; Равно встречай успех и поруганье, Не забывая, что их голос лжив; Останься тих, когда твое же слово Калечит плут, чтоб уловить глупцов, Когда вся жизнь разрушена и снова Ты должен все воссоздавать с основ. Умей поставить, в радостной надежде, На карту все, что накопил с трудом, Все проиграть и нищим стать, как прежде, И никогда не пожалеть о том, Умей принудить сердце, нервы, тело Тебе служить, когда в твоей груди Уже давно все пусто, все сгорело И только Воля говорит: "Иди!" Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой; Будь прям и тверд с врагами и друзьями, Пусть все, в свой час, считаются с тобой; Наполни смыслом каждое мгновенье, Часов и дней неуловимый бег, — Тогда весь мир ты примешь во владенье, Тогда, мой сын, ты будешь Человек! Стихотворение Редьярда Киплинга #сын #внучка #семья #прогулка #москва #краснаяплощадь #выходные #осень #октябрь #киплинг
Композитор Игорь Крутой на своей странице в Instagram впервые за долгое время опубликовал видео со своим взрослым сыном Николаем, который родился в браке с супругой Еленой.
Видео было сделано во время семейной прогулки по Красной площади, на которую Николай пришёл со своей дочкой.
Поклонники Крутого заметили, что его сын очень похож на своего известного отца.
Напомним, что Игорь Крутой женился, когда ему было 25 лет. У супругов родился сын Николай. Брак с первой женой продлился 16 лет.
В 1993 году Крутой познакомился с Ольгой, которая тогда собиралась разводиться со своим мужем.
Влюблённые встречались два года, после чего решили пожениться. У Игоря появилась приёмная дочь Виктория. Лишь через 10 лет с момента знакомства у Ольга и Игоря родился общий ребёнок — дочь Александра. Сейчас девушка живёт вместе с матерью и старшей сестрой в США.
Ранее Игорь Крутой опроверг, что посвятил песню "Мадонна" бывшей супруге.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.