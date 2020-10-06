Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram новое видео с семилетней дочерью.

В видео запечатлено, как Лиза гуляет по осеннему парку и находит в листве маргаритку.

"Чудо. Остался один. В листве одна маргариточка. Красивая", — говорит девочка.

Поклонники были восхищены трепетным отношением ребёнка к природе.

"Не сорвала. Умничка", "Девчушка-веселушка! Сколько же в ней позитива! И радости жизни!", "Чудесная Лиза! Всю красоту замечает!", "Зайка сладкая. Счастья и любви вашему дому".

"Прекрасные детки и отличное воспитание. Душа радуется, глядя на них", "Милота", "Вот чудо-Лиза. Нежная, добрая девочка", "Молодчинка, что не сорвала", — написали подписчики в комментариях.