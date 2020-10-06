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Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram новое видео с семилетней дочерью.
В видео запечатлено, как Лиза гуляет по осеннему парку и находит в листве маргаритку.
"Чудо. Остался один. В листве одна маргариточка. Красивая", — говорит девочка.
Поклонники были восхищены трепетным отношением ребёнка к природе.
"Не сорвала. Умничка", "Девчушка-веселушка! Сколько же в ней позитива! И радости жизни!", "Чудесная Лиза! Всю красоту замечает!", "Зайка сладкая. Счастья и любви вашему дому".
"Прекрасные детки и отличное воспитание. Душа радуется, глядя на них", "Милота", "Вот чудо-Лиза. Нежная, добрая девочка", "Молодчинка, что не сорвала", — написали подписчики в комментариях.
В этом году дети звёздной пары стали первоклассниками. Они учатся в престижной частной школе.
Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачёва поженились в 2011 году.
Двойняшки Лиза и Гарри появились на свет 18 сентября 2013 года. Их родила суррогатная мать.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.