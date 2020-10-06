Насмешка королевы: Елизавета II хотела отправить Меган Маркл в Африку

Королева Великобритании Елизавета II видела выход из ситуации, которая сложилась в королевской семье.

Когда принц Гарри начал встречаться с Меган Маркл, то у него испортились отношения со старшим братом. Они постоянно конфликтовали. Тогда Елизавета нашла решение — отправить Гарри и Меган в Африку на несколько лет.

Предложение королевы не устроило принца и его избранницу, а Меган Маркл и вовсе восприняла его как насмешку. В результате пара решила отречься от престола. Об этом в своей книге написал королевский эксперт и британский историк Роберт Лейси.