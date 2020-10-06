Экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце раскритиковала Сергея Глушко за то, что он изменил своей жене и признался в этом публично.

"Мораль сей басни такова: девочки, если он такой, то не надо его защищать. Спасти вас могут и врачи. Поверьте, косить под дебила — лучший способ снять ответственность. Он переживает за жену… А когда пихал свои причиндалы в женщин, за кого переживал? Человек низких моральных принципов винит всех вокруг", — считает актриса.