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Принц Уильям сильно разозлил принца Гарри

Слухи о ссоре принца Гарри и принца Уильяма ходят уже давно. Однако недавно стало известно, что именно поссорило братьев.

Принц Уильям хотел отговорить брата от скорой женитьбы на Меган Маркл. Однако до последнего не было известно, что он попросил дядю Чарльза Спенсера убедить Гарри не брать актрису в жены.

"Гарри пришел в ярость. Он не винил своего дядю. Он понимал, почему брат Дианы хочет помочь ему. И все же он злился на старшего брата за то, что тот втянул в ссору других членов семьи. Братская трещина усугубилась. Там будут происходить примирения, особенно когда требуется публичное проявление единства. Но этот гнев и недоверие, эта дистанция сохранились до наших дней", — утверждает королевский биограф Роберт Лейси.

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