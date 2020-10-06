Принц Уильям сильно разозлил принца Гарри

Слухи о ссоре принца Гарри и принца Уильяма ходят уже давно. Однако недавно стало известно, что именно поссорило братьев.

Принц Уильям хотел отговорить брата от скорой женитьбы на Меган Маркл. Однако до последнего не было известно, что он попросил дядю Чарльза Спенсера убедить Гарри не брать актрису в жены.