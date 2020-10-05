Тарзан нашёл виновных в скандале с изменой Королёвой

Певица Наташа Королева и стриптизёр Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, приняли участие в съёмках нового выпуска передачи "Осторожно, Собчак" на YouTube.

Тарзан заявил, что скандал, связанный с его изменой супруге, был результатом заранее спланированной акции продюсерского центра, который занимается продвижением звезды реалити-шоу Гогена Солнцева и Дианы Шурыгиной, получившей известность после серии скандальных передач об изнасиловании.

"Это уголовка сплошная", — возмутился бодибилдер.

Сама же Королёва призналась, что за 20 лет совместной жизни с Сергеем ей многократно звонили женщины и сообщали о связи с её супругом.

Ранее сообщалось, что дом звёздной пары ограбили, пока певица была в отпуске.

По данным анонимных источников, это сделали неизвестные девушки.

Позднее актриса Анастасия Шульженко призналась, что состояла с Глушко в интимных отношениях и ждёт от него ребёнка. Но это оказалось ложью. Кража она отрицает.