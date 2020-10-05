Любовница Тарзана Анастасия Шульженко возмущена интервью, которое муж Наташи Королёвой дал Ксении Собчак.
Она утверждает, что состояла в отношениях с известным стриптизёром в течение полутора лет.
Однако актриса до сих пор не понимает, зачем была придумана история с воровством денег и драгоценностей.
"Ну, зачем брать грех на душу и обвинять в воровстве. Это же ложь. Хотя я не знаю, может быть, у господина Глушко я была не одна. У меня есть доказательства", — отметила Шульженко.
Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.