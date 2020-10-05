Любовница Тарзана утверждает, что она была у него не одна

Любовница Тарзана Анастасия Шульженко возмущена интервью, которое муж Наташи Королёвой дал Ксении Собчак.

Она утверждает, что состояла в отношениях с известным стриптизёром в течение полутора лет.

Однако актриса до сих пор не понимает, зачем была придумана история с воровством денег и драгоценностей.