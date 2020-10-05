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Элтон Джон поддержал Армению в карабахском конфликте

Элтон Джон поддержал армян из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Он опубликовал на своей странице в Instagram красный квадрат с хештегом #PeaceForArmenians.

"Сегодня я присоединяюсь к другим, публикуя красный квадрат, потому что мы хотим мира для армян", — добавил певец.

"Сейчас Армения и Арцах под ударом беспричинной азербайджано-турецкой агрессии. Жертвами становятся мирные жители, и с обеих сторон бессмысленно погибают люди. Армяне — прекрасные люди и заслуживают прочного мира", — утверждает артист.

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