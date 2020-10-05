В последнее время здоровье начало подводить Кристину Асмус. Артистка допускает, что её могли сглазить.

Недавно актрису постигла очередная напасть, из-за которой она даже отменила съёмки.

"Проснулась сегодня в 5 утра на съемки, посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок… Все лицо, шею и спину адски высыпало…" — написала Асмус.

"А для меня, которая в буквальном смысле трясется над своей кожей, — это мало сказать катастрофа… На моей памяти за 15 лет съемок второй раз из-за меня отменяют смену… Надеюсь, этот кошмар ненадолго…" — добавила актриса.