Иосиф Пригожин поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова с днём рождения в беседе с изданием Nation News.

Продюсер пожелал ему здоровья и терпения.

"Он четкий, порядочный, системный, преданный своей республике и своей стране. Быть знакомым с таким мощным парнем и видеться с ним иногда в республике… Я считаю, что он оправдал надежды и своего, и российского народа. Спокойствие в регионе — это немаловажный фактор. От всей души поздравляю его и желаю крепкого здоровья и терпения на таком посту. Мы к нему не едем сегодня, потому что пандемия, а мы соблюдаем карантин", — отметил Пригожин.