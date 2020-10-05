Директор Бориса Моисеева объяснил отказ артиста от помощи Пугачёвой

Директор Бориса Моисеева Сергей Горох объяснил, почему артист отказался принимать помощь от Аллы Пугачёвой.

В ходе интервью журналистам Пятого канала Сергей сообщил, что Примадонна российской эстрады связалась с Борисом и предложила ему финансовую помощь, так как до неё дошли слухи о его сложном материальном положении.

Певец был рад узнать, что о нём помнят коллеги, но от финансовой помощи отказался, объяснив это тем, что ему достаточно своих собственных доходов.

Сергей Горох заявил, что у певца приличная пенсия, кроме того, он получает регулярные авторские отчисления.

В более ранних своих интервью он говорил о том, что Борису Моисееву помогают его поклонницы, они приносят ему продукты и переводят деньги.

Ранее директор Бориса Моисеева опроверг слухи об ухудшении здоровья артиста.