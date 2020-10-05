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Юбилей прекрасной и потрясающей НАДЕЖДЫ БАБКИНОЙ!!! Здоровьяяяяя!!!
Недавно у певицы Надежды Бабкиной состоялся юбилейный концерт по случаю её 70-летия.
Гостям мероприятия рекомендовали надеть защитные маски.
На концерте также была известная врач и телеведущая Елена Малышева. Она сидела в первом ряду в медицинском пластиковом щитке, полностью закрывающем лицо.
На своей странице в Instagram Малышева опубликовала фото с концерта и написала положительный отзыв о мероприятии.
Концерт должен был проходить весной, но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией его перенесли.
Известно, что Надежда Бабкина уже переболела коронавирусом.
Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.