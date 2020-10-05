Малышева пришла на концерт Бабкиной в медицинском пластиковом щитке

Посмотреть эту публикацию в Instagram Юбилей прекрасной и потрясающей НАДЕЖДЫ БАБКИНОЙ!!! Здоровьяяяяя!!! Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)30 Сен 2020 в 12:55 PDT

Недавно у певицы Надежды Бабкиной состоялся юбилейный концерт по случаю её 70-летия.

Гостям мероприятия рекомендовали надеть защитные маски.

На концерте также была известная врач и телеведущая Елена Малышева. Она сидела в первом ряду в медицинском пластиковом щитке, полностью закрывающем лицо.

На своей странице в Instagram Малышева опубликовала фото с концерта и написала положительный отзыв о мероприятии.

Концерт должен был проходить весной, но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией его перенесли.

Известно, что Надежда Бабкина уже переболела коронавирусом.