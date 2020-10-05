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Анна Семенович заболела коронавирусом

Анна Семенович уже неделю находится на самоизоляции. Певица призналась, что заболела коронавирусом.

"Любимые, не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня", — рассказала артистка подписчикам.

"Чувствую себя гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится, и я с приобретенными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих!" — добавила Семенович.

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