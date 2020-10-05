Анна Семенович уже неделю находится на самоизоляции. Певица призналась, что заболела коронавирусом.

"Любимые, не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня", — рассказала артистка подписчикам.

"Чувствую себя гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится, и я с приобретенными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих!" — добавила Семенович.